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В России разрешили параллельный импорт Lego и BMW

Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта Lego и BMW

Фото: Ekaterina Minaeva / Shutterstock

Министерство промышленности изменило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В список включили продукцию нескольких брендов, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка: теперь ввозить с помощью указанной схемы разрешено товары Siemens, BMW и Lego. Продукцию брендов, которые возобновили поставки в Россию, из перечня исключили.

В ведомстве уточнили, что за период с 7 по 31 мая в Россию ввезли более 130 тысяч товарных позиций, включенных в перечень параллельного импорта на сумму в 1,8 миллиарда долларов. На основании данных министерство пришло к выводу, что механизм начал «успешно использоваться российскими импортерами для насыщения внутреннего рынка».

Скорректировать перечень с включением в него Lego ранее обещал глава министерства Денис Мантуров. Он уточнял, что среди тех товаров, которые из перечня исчезнут, будет продукция производителя батарей Duracell и производителя средств детской гигиены Merries.

Перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг опубликовал в мае 2022 года. Тогда в список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

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Платон Щукин
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