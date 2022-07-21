В Приднестровье предупредили о риске войны с Молдавией

Глава МИД Приднестровья Игнатьев предупредил о риске войны с Молдавией

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев предупредил о риске войны с Молдавией из-за возможного выхода Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», — сказал Игнатьев. Он также назвал миротворческую миссию в регионе, которая состоит из российских и приднестровских сил, «единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья», а также напомнил, что среди них более 220 тысяч граждан России.