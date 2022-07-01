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Названо единственно верное решение приднестровского конфликта

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал мирное соглашение с Молдавией верным решением конфликта

Фото: Первый Приднестровский / YouTube

Мирное соглашение между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) является «единственно верным» решением конфликта. Такое условие назвал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«По истечении 30 лет Молдавия, по сути, не воспользовалась многочисленными возможностями для нахождения разумного компромисса, учитывающего потребности обоих народов и интересы международных партнеров», — подчеркнул министр.

По его словам, страна упустила шанс оправдать свои притязания в отношении Приднестровья.

Ранее власти Молдавии исключили какие-либо военные действия для решения приднестровского вопроса. Они также планируют придерживаться принципов демократизации и демилитаризации региона.

Приднестровский конфликт начался в 1991 году между Молдавией и ПМР. На данный момент не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В регионе находятся миротворцы, среди которых также есть российские войска. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских сил из ПМР.

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Алевтина Запольская
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