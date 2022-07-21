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Полицейские застрелили пьяного россиянина с ножом

В Петербурге полицейские застрелили пьяного жителя, бросавшегося с ножом на жену и детей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге полицейские применили табельное оружие при задержании пьяного дебошира, вооруженного ножом. Об этом сообщает 78.ru.

Правоохранителей вызвала в ночь на 21 июля жительница посёлка Солнечное. Она сообщила о пьяном муже, который бросает в нее и детей нож. После чего женщина с ними заперлась в комнате.

На место происшествия прибыл наряд, на который напал мужчина с ножом. Он стал угрожать силовикам, в ответ они попробовали усмирить дебошира электрошокером, но безрезультатно. Пьяный не реагировал на требования прекратить противоправные действия и продолжал кидаться на правоохранителей, старший сержант сделал предупредительный выстрел, который дебошир проигнорировал. В итоге полицейский выстрелил в нарушителя и сразу вызвал бригаду скорой помощи. Однако мужчина скончался от полученного ранения в грудь и живот.

Дебоширом оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.

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Любовь Ширижик
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