В Петербурге накрыли участников ОПГ за торговлю наркотиками в даркнете

В Петербурге полиция задержала 11 участников ОПГ, торговавшей наркотиками в даркнете

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по пресечению преступной деятельности организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся торговлей наркотиками в даркнете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Восемь из 11 задержанных участников банды заключены под стражу. По данным следствия, они сбывали запрещенные вещества через онлайн-магазин Gagarin Shop. Ранее полицейские задержали десятерых сообщников, которые распространяли наркотики через сеть тайников-закладок.

На территории Петербурга и Ленинградской области силовики нашли 738 закладок с психотропными веществами. В результате обысков в домах фигурантов дела изъято 20 килограммов наркотиков.