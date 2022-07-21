Учительница строго отчитала забравшегося на веранду медведя и попала на видео

UPI: Дебби Томлинсон из США строго отчитала и прогнала медведя с веранды дома

Жительница США строго отчитала медведя, забравшегося на веранду ее дома, и сняла процесс на мобильный телефон. Ее историю публикует UPI.

Попавший на видео инцидент произошел в поселке Сапфир, штат Северная Каролина. Дебби Томлинсон рассказала, что о медведе, который залез на перила веранды на втором этаже дома, ее предупредил супруг. Женщина, работавшая ранее школьной учительницей, решила не ждать, пока зверь разорит кормушки для птиц и прогнала его.

Сначала американка несколько раз хлопнула дверью на веранду, но медведь не уходил. Тогда Томлинсон, открыла дверь и начала стыдить зверя профессиональным учительским голосом. «Немедленно слезай оттуда! Ты что это устроил! Слезай и уходи! Как тебе не стыдно!» — обратилась она к животному.

Медведь испугался и сразу же слез на землю. После этого женщина вышла на веранду и потребовала, чтобы он покинул дом. Когда зверь замешкался внизу, Томлинсон прикрикнула сверху: «Я все еще вижу тебя!» Вскоре животное вернулось в лес.

Позже женщина рассказала, что медведи не впервые появляются рядом с ее домом, и она всегда строго беседует с ними. «Это каждый раз срабатывает. Мне даже страшно не было. Я хотела спасти кормушки», — заявила американка.

Ранее сообщалось, что в США пять медведей поселились под домом женщины. Она слышала странные звуки, оказавшиеся храпом животных, из-под пола всю зиму.

