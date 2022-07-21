Посол ЛНР призвал Минск официально признать республики Донбасса

Посол ЛНР заявил о необходимости официально признать республики Донбасса со стороны Минска

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил о необходимости официально закрепить признание республик Донбасса со стороны Минска. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, последние заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко говорят об «изменениях парадигмы».

Ранее Лукашенко заявил, что Минск уже де-факто сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками, но в признании их независимости пока не видит смысла. По словам политика, официальное признание «ничего бы не добавило» его жителям, а потому в этом нет «никакой необходимости».

«Это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?". Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — объявил Лукашенко.