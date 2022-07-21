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Игру в квиддич переименуют из-за критики в адрес Джоан Роулинг

Игру в квиддич переименуют в квадбол из-за критики в адрес писательницы Джоан Роулинг

Фото: Michael Matthey / DPA / Globallookpress.com

Международная ассоциация квиддича (IQA) сообщила, что изменит название игры, вдохновленной книгами о Гарри Поттере.

Теперь такие соревнования будут называться квадболом. В IQA пояснили, что решение было принято в связи с тем, что товарный знак «квиддич» принадлежит кинокомпании Warner Bros. Из-за этого ассоциация сталкивалась с различными трудностями при продвижении этого вида спорта.

Также решение переименовать квиддич было связано с критикой в адрес писательницы Джоан Роулинг, создавшей серию книг о Гарри Поттере. В заявлении IQA отмечается, что Роулинг часто мелькает в СМИ из-за ее трансфобных высказываний.

Квиддич — вымышленная спортивная игра из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В него играют, летая на метлах. После выхода поттерианы фанаты начали играть в этот вид спорта на земле. В разных странах начали появляться свои команды и организации, связанные с квиддичем. Чемпионаты по квиддичу проводятся и в России. Первый из них состоялся в 2006 году в Санкт-Петербурге.

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Марина Погосян
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