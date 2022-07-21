Россия поставила рекорд по кредитным картам с просрочкой

«Эквифакс»: количество кредитных карт с просрочкой в России впервые превысило три миллиона

В июне российские банки выдали 1,73 миллиона кредитных карт, что на 20,4 процента больше, чем в мае. Общая задолженность по новым кредиткам выросла на 21 процент, до 120,5 миллиарда рублей, а в целом россияне поставили рекорд по картам с просрочкой — впервые их количество превысило три миллиона. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» пишет РИА Новости.

Объем просроченной задолженности в целом вырос на 3,1 процента, до 183 миллиардов рублей, что также стало историческим максимумом. Как объяснили аналитики бюро, к таким показателям привели увеличившийся спрос на кредитные карты, который заставил банки реагировать, и изменение кредитных процедур со стороны.

В «Эквифакс» ожидают, что тенденция сохранится и к концу года число кредиток с просрочкой вырастет до 3,4-3,5 миллиона без учета традиционного списания проблемной части кредитных портфелей.

Интерес к кредитным картам наблюдается на фоне сокращения спроса, который является основной причиной дефляции в последние месяцы. Таким образом, этот финансовый инструмент используется не для увеличения потребления, как в обычное время, а для сглаживания значительных потерь в доходах.

Между тем индекс прогнозов промышленности от Института Гайдара к середине июля опустился ниже отметки февраля этого года и достиг минимума с начала кризиса. Предприятия начали сокращать прогнозы по выпуску и готовиться к повышению цен.