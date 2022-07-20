Прогнозы промышленности в России достигли минимума с начала кризиса

Индекс прогнозов промышленности от Института Гайдара к середине июля опустился ниже отметки февраля этого года и достиг минимума с начала текущего кризиса. Рост в апреле оказался неустойчивым, и негативные ожидания преобладают по всем позициям, пишет «Коммерсантъ».

Прогноз спроса в мае и июле находится в диапазоне от минус 13 до минус 10 пунктов, что еще ни разу не фиксировалось при выходе из прошлых кризисов. Планы выпуска промышленности в указанные три месяца также снижались. За июнь-июль они потеряли 14 пунктов и стали отрицательными, что означает намерение большинства предприятий сократить производство.

Также в июле впервые с начала кризиса снизились планы по найму, хотя этот показатель демонстрирует наименьшее падение. Автор индекса Сергей Цухло отметил, что на скромные показатели в этой области влияет дефицит кадров в промышленности — набрать сотрудников по-прежнему хотят относительно многие предприятия, но на рынке их нет.

Инвестиционные планы резко упали в июне и остались без изменений в июле. При этом ценовые прогнозы вновь стали проинфляционными, то есть производители намерены повышать цены, даже несмотря на ожидаемое снижение спроса.

Ранее Институт Гайдара сообщил о падении индекса промышленного оптимизма до минимума с февраля. Хуже всего ситуация обстоит с оценкой текущих продаж.

Ранее глобальный провайдер финансовой информации S&P Global выяснил, что настроение российских частных компаний в отношении ближайших 12 месяцев оказались наихудшими за всю историю наблюдений с 2009 года. При этом Россия показала худший результат среди всех экономик, где проводили опрос.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также отмечают, что пройденные относительно спокойно первые два квартала 2022 года не говорят о преодолении кризиса, его пик придется на третий и четвертый кварталы текущего года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не верить в громкие заявления о падении оптимизма российского бизнеса, потому что сначала надо понять, кто давал ответы с негативными оценками состояния экономики.