Оптимизм российских компаний рухнул до минимума за 13 лет

S&P Global: оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет

Настроения российских частных компаний в отношении перспектив на ближайший год резко упали в июне. Их оптимизм опустился до минимума за 13 лет, став наихудшим за всю историю наблюдений с 2009 года, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Russia Business Outlook от S&P Global.

Среди угроз дальнейшему развитию бизнес чаще всего называл рост цен на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары, а также значительное снижение покупательной способности в стране. У компаний также произошло снижение ожиданий по трудоустройству персонала.

Для оценки оптимизма S&P Global рассчитывает разницу между долей компаний, которые хотят наращивать выпуск в ближайший год, и долей фирм, ожидающих спада. В июне это сальдо упало до пяти процентов после 34 процентов в феврале. Предыдущий антирекорд бизнес поставил осенью 2020 года (тогда было шесть процентов). Эксперты отмечают, что Россия показала худший результат среди 12 экономик мира.

Ранее стало известно, что с марта по июнь в России закрылись более 110 тысяч компаний. Количество ликвидированных бизнесов в полтора раза превысило число открытых.