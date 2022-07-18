Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оптимизм российских компаний рухнул до минимума за 13 лет

S&P Global: оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Настроения российских частных компаний в отношении перспектив на ближайший год резко упали в июне. Их оптимизм опустился до минимума за 13 лет, став наихудшим за всю историю наблюдений с 2009 года, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Russia Business Outlook от S&P Global.

Среди угроз дальнейшему развитию бизнес чаще всего называл рост цен на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары, а также значительное снижение покупательной способности в стране. У компаний также произошло снижение ожиданий по трудоустройству персонала.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

Для оценки оптимизма S&P Global рассчитывает разницу между долей компаний, которые хотят наращивать выпуск в ближайший год, и долей фирм, ожидающих спада. В июне это сальдо упало до пяти процентов после 34 процентов в феврале. Предыдущий антирекорд бизнес поставил осенью 2020 года (тогда было шесть процентов). Эксперты отмечают, что Россия показала худший результат среди 12 экономик мира.

Ранее стало известно, что с марта по июнь в России закрылись более 110 тысяч компаний. Количество ликвидированных бизнесов в полтора раза превысило число открытых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Шойгу дал указание «Востоку» приоритетно поражать дальнобойное оружие Киева
Названы города России с подешевевшей арендой «однушек»
В Подмосковье «гастролеры» ограбили пенсионеров на 1,7 миллиона рублей
Эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких оценили в два процента
Посол Нигерии допустил вступление страны в БРИКС
Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»
Оптимизм российских компаний рухнул до минимума за 13 лет
Российский депутат избил односельчанина за упрек в защиту инвалида
100-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию алкогольный напиток
В визовых центрах России закончились места на подачу документов на шенген
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.