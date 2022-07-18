В России подсчитали погибшие компании

FinExpertiza: в России закрылись свыше 110 тысяч компаний

С марта по июнь, когда страны Запада ввели против российской экономики санкции, в стране закрылись свыше 110 тысяч компаний. Погибшие фирмы подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру». В общей сложности закрылись 113,5 тысячи коммерческих предприятий — на 17,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, количество новых предприятий не изменилось: за четыре месяца в стране появилось 78,6 тысячи новых бизнесов. Иными словами, количество ликвидированных бизнесов в полтора раза превысило число открытых. Притом, прирост численности предприятий был зафиксирован только в 13 регионах: в Чукотском автономном округе, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Тыве, Смоленской области, Бурятии, Забайкальском крае, Омской области, Якутии, Хакасии, а также Кировской области, Севастополе и Чечне.

Около 14,5 процента предприятий (16,5 тысячи) были ликвидированы непосредственно собственниками, в том числе 2,2 процента (2,5 тысячи) — в порядке банкротства. Кроме того, 1,4 процента (1,6 тысячи) фирм были реорганизованы. «Экономические санкции и падение спроса, безусловно, повлияют на демографию бизнеса в 2022 году, однако процесс ликвидации бизнеса обычно растянут во времени и не происходит одномоментно. На данный момент большая часть закрытий предприятий связана в первую очередь не со спадом предпринимательской активности, а с чисткой реестра налоговыми органами от фирм-однодневок и недействующего бизнеса», — объяснила глава FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее стало известно, что ФНС создаст закрытый список компаний, которые попали или могут попасть под санкции. Информацию о них уберут из свободного доступа в онлайн-реестрах. Чтобы попасть в список, необходимо отправить заявку, одобрить которую должно Министерство финансов в течение 30 дней.