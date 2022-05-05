Компании начнут скрывать данные для ухода от санкций

ФНС России создаст закрытый список попавших под санкции компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) России создаст закрытый список компаний, которые попали или могут попасть под санкции. Информацию о них уберут из свободного доступа в онлайн-реестрах. Власти хотят нивелировать последствия ограничительных мер, которые негативно влияют на работу и развитие компаний, сообщает «Ведомости».

ФНС скроет данные предприятий в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (Ресурс БФО). Чтобы попасть в список, необходимо отправить заявку, одобрять которую должно Министерство финансов в течение 30 дней. В закрытый реестр внесут либо компании, против которых ввели санкции, либо предприятия, на руководителя которых наложили санкций. Также в список могут попасть организации, которым угрожает попадание в санкционный список.

Скрыть данные попавшей под санкции компании в России могли и раньше, но сейчас появилась единая система ограничения доступа, а заблокировать информацию могут попросить в том числе юрлица из Крыма и банки, работающие с гособоронзаказом. Представитель Минфина уточнил, что список не только смягчит эффект от уже введенных санкций, но и поможет уйти от новых. Возможность безосновательного сокрытия данных в Минфине исключили.

4 мая Великобритания расширила список россиян и российских компаний, против которых введены санкции в связи с действиями России на территории Украины. В числе попавших под санкции — помощник президента России Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.