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Компании начнут скрывать данные для ухода от санкций

ФНС России создаст закрытый список попавших под санкции компаний

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России создаст закрытый список компаний, которые попали или могут попасть под санкции. Информацию о них уберут из свободного доступа в онлайн-реестрах. Власти хотят нивелировать последствия ограничительных мер, которые негативно влияют на работу и развитие компаний, сообщает «Ведомости».

ФНС скроет данные предприятий в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (Ресурс БФО). Чтобы попасть в список, необходимо отправить заявку, одобрять которую должно Министерство финансов в течение 30 дней. В закрытый реестр внесут либо компании, против которых ввели санкции, либо предприятия, на руководителя которых наложили санкций. Также в список могут попасть организации, которым угрожает попадание в санкционный список.

Скрыть данные попавшей под санкции компании в России могли и раньше, но сейчас появилась единая система ограничения доступа, а заблокировать информацию могут попросить в том числе юрлица из Крыма и банки, работающие с гособоронзаказом. Представитель Минфина уточнил, что список не только смягчит эффект от уже введенных санкций, но и поможет уйти от новых. Возможность безосновательного сокрытия данных в Минфине исключили.

4 мая Великобритания расширила список россиян и российских компаний, против которых введены санкции в связи с действиями России на территории Украины. В числе попавших под санкции — помощник президента России Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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Платон Щукин
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