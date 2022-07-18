Песков попросил не верить в падение оптимизма российского бизнеса

Песков попросил не верить в данные S&P Global по поводу оптимизма российского бизнеса

Западные компании, которые исследуют настроения российского бизнеса, могут предоставлять недостоверные данные, потому что не работают в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он попросил не верить в громкие заявления о падении оптимизма российского бизнеса и сначала разобраться, кто именно сотрудничал с западными аналитиками и давал такие ответы.

Речь идет об опросе Russia Business Outlook, проведенном глобальным провайдером финансовой информации S&P Global. Из его результатов следует, что настроения российских частных компаний в отношении ближайших 12 месяцев оказались наихудшими за всю историю наблюдений с 2009 года. Респонденты увидели проблемы в росте цен на сырье и материалы, западных санкциях, введенных после начала действий российских войск на Украине, а также в ощутимом снижении доходов населения, что приводит к падению спроса.

Индекс рассчитывается как разница между долями компаний, планирующих увеличить свой выпуск или ожидающих снижения. В феврале он достигал 34, в июне опустился до 5. Предыдущий антирекорд был зафиксирован осенью 2020 года. При этом Россия показала худший результат среди всех экономик, в которых проводился такой опрос. В среднем по миру индекс равен 22, то есть более чем в четыре раза выше, чем в России. В Еврозоне показатель упал с 43 до 16.

Песков, комментируя эти данные, указал, что затрудняется прокомментировать их по существу. «Я просто не знаю, что за структура и работает ли она у нас», — объяснил он. S&P Global является одной из крупнейших мировых компаний, предоставляющих экономическую и финансовую аналитику, в том числе она отвечает за формирование кредитного рейтинга S&P.

Ранее «Ъ» со ссылкой на оценку различных институтов сообщил, что падение российской экономики будет носить более затяжной характер, чем предполагалось ранее, и 2022 годом не ограничится.