Прогнозы по будущему российской экономики ухудшились

«Ъ»: экспертные центры ухудшили прогнозы по перспективам российской экономики

Падение российской экономики усиливается и затрагивает все большее число регионов, при этом растут риски ухудшения среднесрочных прогнозов. Об этом со ссылкой на исследования нескольких экспертных центров пишет «Коммерсантъ».

Институт ВЭБ оценил спад ВВП в годовом выражении в мае в районе 3,9 процента, в апреле он составлял 3,3 процента. Ранее Минэкономики оценивало динамику в минус 4,3 процента и минус 2,8 процента, что более позитивная оценка.

В Центре развития ВШЭ отметили, что в мае рост экономической активности удалось зафиксировать только в 32 из 82 регионов. В феврале таковых было 73, в марте — 55, в апреле — 27. В общей сложности рецессия охватила 60 процентов субъектов федерации, и оснований полагать, что нижняя точка спада достигнута, нет.

Обновленный прогноз Центробанка также свидетельствует о растягивании проблем. Если оценка спада в текущем году улучшена до шести процентов (плюс полтора процентных пункта) из-за роста кредитования, то в 2023-м — ухудшена с нуля до 1,3 процента. Таким образом, стабилизации ситуации в регуляторе не просматривают.

Консенсус-прогноз FocusEconomics (в основном учитывает мнение зарубежных специалистов) также говорит о более продолжительном воздействии внешних факторов. В июне участники опроса сходились на спаде в 9,8 процента в 2022 году и 1,4 процента в 2023-м, в июле они говорили о 9,3 процента и 2,3 процента соответственно.

Экономисты Райффайзенбанка отмечают, что шоковое падение экспорта сместится на конец 2022 года и начало 2023-го, после вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза. Кроме того, на экономике до сих пор до конца не отразилось ограничение импорта. Пока предприятия используют запасы комплектующих и компонентов, а износ оборудования не стал критичным в условиях невозможности обслуживания у поставщиков.

Экономисты ЦМАКП считают, что рецессия растянется и на 2024 год в связи с дефицитом критически важной продукции для обработки. Отдельно они считают достаточно высоким риском рост безработицы. В настоящее время российские власти субсидируют занятость, однако при выходе из такого режима уровень безработицы вырастет до 7-8 процентов, что вызовет новый социальный раскол.

Ранее сообщалось, что в июне на четыре процента снизилось промышленное потребление электроэнергии в европейской части России и на Урале. В июле спад продолжился, что свидетельствует о нарастающих проблемах на производстве. В свою очередь индекс промышленного оптимизма Института Гайдара опустился до минимума с начала кризиса.