Российские заводы начали приостанавливаться

«Ъ»: заводы в европейской части РФ и на Урале сократили потребление электроэнергии на 4%

Промышленное потребление электроэнергии в июне в европейской части России и на Урале (отвечают за 80 процентов энергопотребления страны) сократилось на четыре процента по сравнению с прошлым годом, до 56,8 гигаватта. Об этом со ссылкой на данные диспетчера энергосистемы пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, такую тенденцию обеспечивают частичная приостановка работы на автомобильных заводах, металлургических предприятиях и в нефтехимических компаниях, которые столкнулись с различными проблемами.

Плановые объемы потребления электроэнергии снижаются в июле в 42 регионах страны. Сильнее всего ситуация ухудшилась в Курской области (минус 20 процентов), Татарстане (минус 12 процентов) и Самарской области (минус 10 процентов).

В феврале потребление электроэнергии уже падало на четыре процента, в марте-мае наблюдалось увеличение на 2-4 процента, так что июнь стал первым месяцем после начала военного конфликта на Украине, в котором наблюдается отчетливое снижение. Иная ситуация сложилась во второй ценовой зоне (Сибирь), где потребление мощности стабильно растет.

Энергорынок в России устроен таким образом, что при снижении промышленного потребления энергии плата за единицу потребления растет. Фиксированный объем платежа делится пропорционально на всех производителей.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного оптимизма Института Гайдара опустился до минимума с начала нынешнего кризиса. Падение наблюдается по всем индикаторам, которые входят в состав индекса. По мнению авторов исследования, в июле Росстат зафиксирует резкое падение показателей по производству. До этого эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредили, что о стабилизации экономической ситуации говорить рано, и в третьем и четвертом кварталах ситуация в экономике будет ухудшаться.

