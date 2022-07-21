Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента страны после отставки премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщается в заявлении президентской канцелярии.

«Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перед роспуском парламента глава республики принял у себя Драги, а также спикеров обеих палат. После роспуска законодательного органа должны состояться досрочные парламентские выборы. Они пройдут как минимум через 70 дней после подписания декрета.

Ранее сообщалось, что Драги вновь заявил парламенту об уходе в отставку во время заседания нижней палаты. Впервые премьер объявил об уходе в отставку 14 июля после голосования в парламенте. Тогда президент Италии не принял отставку Драги.