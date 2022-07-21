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В будущих iPhone нашли функцию для спасателей

9to5mac: в гаджетах Apple может появиться поддержка передачи данных без сотовой связи

Фото: Unsplash

Apple запатентовала технологию передачи данных без использования сотовой связи. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Найденный в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) документ предусматривает использование экстренного канала связи. Инженеры компании описали технологию ProSe, которая подразумевает передачу данных между устройствами Apple при отсутствии сотового сигнала. В этом случае гаджеты могут соединяться друг с другом по цепочке и передавать данные по радиосвязи.

«В качестве примера использования технологии группа сотрудников службы общественной безопасности (например, спасателей) может оказать первую помощь при аварии», — отметили авторы патента. По словам журналистов, если данная технология появится в будущих iPhone, iPad и прочих гаджетах Apple, ее могут применять сотрудники специальных служб.

Авторы медиа напомнили, что после совершения террористических актов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, из-за риска обрушения второй башни Всемирного торгового центра пожарные были отозваны. Однако из-за проблем со связью сообщение об эвакуации получили не все спасатели. «Вполне возможно, что эта технология могла бы спасти жизни спасателей 11 сентября», — подытожили журналисты.

В середине апреля автор Bloomberg Марк Гурман рассказал, что в новых Apple Watch может появиться функция подключения к спутникам. Данная опция позволит вызывать экстренные службы без использования сотовой связи.

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Андрей Ставицкий
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