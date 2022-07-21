На Украине запретят все российские СМИ

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о решении запретить все российские СМИ

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о решении запретить в стране все российские СМИ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сейчас на Украине действуют законы, регулировавшие деятельность СМИ еще в 1990-е годы. Зато медийный ландшафт с тех пор существенно изменился: появился мощный интернет, множество социальных сетей и потоковые сервисы. Все это требует упорядочения, что поможет удвоить наши усилия в борьбе с российскими фейками и дезинформацией», — написал Ткаченко.