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В Норильске волонтеры спасли собаку от неадекватного хозяина

В Норильске волонтеры спасли собаку, которую пытался задушить неадекватный хозяин

Фото: Telegram-канал «Северный город Норильск»

В Норильске волонтеры спасли собаку, которую пытался задушить неадекватный хозяин. Об этом сообщает местный портал «Таймырский телеграф».

По информации издания, инцидент произошел ночью на улице Нансена, дом 94. Жительница города услышала, как в мусорном контейнере скулит собака. Когда она вытащила пса наружу, он сразу сбежал. Позже норильчанка вновь услышала писк, выглянула в окно и увидела издевательства незнакомца над собакой. По этой причине она вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту жестокого обращения с животным. «На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили животное в мусорном контейнере. Вскоре к ним подошел мужчина, который пояснил, что это его собака и он действительно оставил ее в баке после ссоры с супругой», — уточнили в ведомстве.

В конечном счете полицейские совместно с волонтерами забрали собаку у недобросовестного хозяина. «Он веселый, добрый, но очень худой. Когда мы пришли с участковым забирать собаку, хозяин спокойно отдал ее, опустил глаза в пол и почему-то извинялся передо мной. Также сказал, что хотел увезти ее на рудник», — рассказала зоозащитник Юлия Борисова.

В июне неравнодушные жители Татарстана спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное попало в металлический забор. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.

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Майя Пономаренко
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