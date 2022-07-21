Похищение младенца на улице в российском городе попало на видео

В Тамбове мужчина похитил ребенка из коляски и бросился с ним под машину

В Тамбове мужчина похитил полугодовалого ребенка на улице, выхватив его из коляски, которую катила мать, а после бросился с младенцем под автомобиль. Видео происшествия публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина хватает ребенка и мчится с ним к машине, остановившейся на светофоре. Его окружают водители из ближайших автомобилей. Очевидцы бьют лежащего на земле похитителя, требуя объяснений причины его поступка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье о покушении на убийство малолетнего, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства. Подозреваемому 51 год. Его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу для определения состояния здоровья.

Ребенка осмотрели врачи, диагностировали у него ушибы мягких тканей и отпустили домой.

