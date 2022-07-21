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В Китае для усмирения обманутых вкладчиков на улицы вывели танки

В Китайской провинции Хэнань для усмирения обманутых вкладчиков использовали танки

Фото: Reuters

Власти китайской провинции Хэнань вывели на улицы танки для усмирения протестующих обманутых вкладчиков, пишет индийское издание The Economic Times.

Такая необходимость возникла после того, как клиенты трех небольших банков — Yuzhou Xinminsheng Rural Bank, Zhecheng Huanghuai Rural Bank и Shangcai Huimin County Bank — столкнулись с невозможностью вернуть свои депозиты. Общая сумма заблокированных средств составила шесть миллиардов долларов.

Руководство банков и власти провинции обещали начать выплаты 15 июля, однако получить деньги смогло лишь небольшое количество вкладчиков.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с кризисом на китайском рынке недвижимости, которая является одной из основ экономики провинции Хэнань. Местный бюджет получает существенную долю доходов от продажи земли застройщикам, однако в последние месяцы множество проектов пришлось заморозить, а банки столкнулись с массовыми невыплатами по ипотечным кредитам и кредитам, выданным в рамках проектного финансирования девелоперов. Это в свою очередь привело к нехватке банковской ликвидности и невозможности погасить обязательства перед вкладчиками.

СМИ уже сравнивают появление танков на улицах китайских городов с подавлением протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, ставшим одним из символов жестокости по отношению к протестующим.

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Платон Щукин
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