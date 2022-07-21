В Китае для усмирения обманутых вкладчиков на улицы вывели танки

В Китайской провинции Хэнань для усмирения обманутых вкладчиков использовали танки

Власти китайской провинции Хэнань вывели на улицы танки для усмирения протестующих обманутых вкладчиков, пишет индийское издание The Economic Times.

Такая необходимость возникла после того, как клиенты трех небольших банков — Yuzhou Xinminsheng Rural Bank, Zhecheng Huanghuai Rural Bank и Shangcai Huimin County Bank — столкнулись с невозможностью вернуть свои депозиты. Общая сумма заблокированных средств составила шесть миллиардов долларов.

Руководство банков и власти провинции обещали начать выплаты 15 июля, однако получить деньги смогло лишь небольшое количество вкладчиков.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с кризисом на китайском рынке недвижимости, которая является одной из основ экономики провинции Хэнань. Местный бюджет получает существенную долю доходов от продажи земли застройщикам, однако в последние месяцы множество проектов пришлось заморозить, а банки столкнулись с массовыми невыплатами по ипотечным кредитам и кредитам, выданным в рамках проектного финансирования девелоперов. Это в свою очередь привело к нехватке банковской ликвидности и невозможности погасить обязательства перед вкладчиками.

СМИ уже сравнивают появление танков на улицах китайских городов с подавлением протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, ставшим одним из символов жестокости по отношению к протестующим.

