Подсчитано число использующих передовые технологии компаний в России

«Ъ»: за три года число использующих передовые технологии фирм в России сократилось на 22%

Российский бизнес начал реже использовать передовые технологии — за три года (с 2018-го по 2021-й) число таких компаний сократилось на 22 процента, пишет «Коммерсантъ». Подсчеты предоставили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, изучившие данные о применении бизнесом передовых производственных технологий (ППТ). К ним относятся процессы, управляемые при помощи компьютера, а также технологии цифрового производства.

Издание сообщает, что уровень технологической оснащенности российской экономики постепенно снижается. В 2018 году передовые технологии применяли 18,8 тысячи компаний, в 2021 году число организаций снизилось до 14,6 тысячи. Эксперты связывают уменьшение числа технологически передовых компаний с последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, повлияло изменение методики определения ППТ Росстатом — в 2020 году служба перестала учитывать некоторые популярные виды технологий.

Параллельно увеличилось количество компаний, разрабатывающих ППТ — в 2021 году их стало почти на треть больше, чем в 2018 году. Эксперты отметили, что с ростом числа организаций-разработчиков эффективность работы не повысилась. Среди причин они называют «недостаточное распространение практик системного управления знаниями и опытом, а также крайнюю ограниченность организованного информационного поиска», отмечает «Коммерсантъ».

Ранее ситуацию в сфере технологий в России оценил президент страны Владимир Путин. По оценкам главы государства, необходимо прекратить зависимость от зарубежных технологий, поскольку подобная зависимость «постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями».