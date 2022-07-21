Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В «VK Звонках» появилась новая функция

В «VK Звонках» можно будет заранее запланировать встречу и пригласить участников

Изображение: пресс-служба «ВКонтакте»

На платформе видеоконференций «VK Звонки» теперь можно будет заранее планировать встречу и пригласить участников, отправив им ссылку. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Уточняется, что для регулярных встреч звонок можно сделать повторяющимся. Новые функции уже доступны пользователям приложения. При создании звонка можно добавить описание встречи, а также поменять настройки и задать параметры приватности — включить зал ожидания и опцию анонимного входа в конференцию.

Помимо прочего, пользователям «VK Звонков» теперь доступна синхронизация с несколькими календарями — можно выбрать, куда поставить запланированную встречу. Отмечается, что планирование позволит более эффективно организовать время участников, заранее бронируя время для созвонов. Также можно создать отдельный аккаунт VK ID, который не будет привязан к личной странице во «ВКонтакте». Помимо прочего, доступна функция анонимного подключения.

«"VK Звонки" помогут организовывать совместную работу над любым проектом, проводить бизнес-мероприятия, связываться с клиентами, организовывать лекции, вебинары и реализовывать сотни других сценариев», — сказала СЕО «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонки» Марина Краснова. По ее словам, сервис продолжит развиваться, и со временем будут добавлены новые разнообразные функции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили о наборе в бригады теробороны на границе с Украиной
В России рассказали о «взрывоопасности» украинского «Булата»
В ДНР заявили о риске украинских военных в Славянске
Россиян предупредили об опасности популярной схемы покупки квартир
Раскрыты способы поддержать нормальное самочувствие при повышенном стрессе
В «VK Звонках» появилась новая функция
В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка
В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая
Магазин Levi's открылся в Москве с новым названием
В Кремле поделились ожиданиями от будущего премьера Великобритании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.