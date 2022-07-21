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Зазвучавшие от опухоли в голове россиянина голоса списали на переходный возраст

Под Новосибирском врачи списали звучавшие в голове ребенка голоса на переходный возраст

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Новосибирской области врачи списали на переходный возраст звучавшие в голове ребенка голоса. Об этом сообщается в журнале «Сiбдепо».

Мать пострадавшего пояснила, что мальчик родился здоровым и хорошо учился в школе. Ребенок был домоседом: много читал и рисовал. Сверстники недолюбливали мальчика за это и часто били его по голове. В шестом классе, по словам женщины, ребенок сильно простудился и попал в больницу с опухшей ногой.

Позже мальчика стала одолевать мигрень, россиянка повела сына к невропатологу. Врачи тогда советовали пройти обследование в инфекционном институте, однако семья по финансовым причинам туда не попала. В старших классах мальчику стало хуже, он начал слышать шумы в голове и голоса. Школу ребенок так и не смог окончить.

«Три врача провели осмотр и сказали, мол, это стресс из-за переходного возраста, пройдет. Назначили таблетки. Препараты не дали эффекта, и сына стали класть в психиатрическую больницу: сперва на месяц-полтора, потом все чаще и на более длительное время», — поделилась жительница Новосибирской области.

Только в 2019 году юноше провели КТ, которое выявило у него опухоль — аденому головного мозга, гидроцефалию и хронический отит правого уха. Ему оформили инвалидность второй группы. В мае 2022-го россиянин снова оказался в психиатрической больнице. Юноша просил мать забрать его оттуда, жаловался на пляшущие красные точки в глазах. Позже он впал в кому и умер.

Согласно официальной версии медиков, причиной смерти стали отек мозга и гнойный менингит. Мать россиянина настаивает на том, что его можно было спасти. Юристы посоветовали ей обратиться в региональный Минздрав и суд.

Ранее в больнице Шадринска врач отказался осматривать семилетнего ребенка с гниющей ногой.

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Анна Щербакова
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