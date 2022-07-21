Дом семьи первого президента США пустят с молотка

Поместье семьи американского президента Джорджа Вашингтона продадут на аукционе в США

Поместье, которое принадлежало членам семьи первого американского президента Джорджа Вашингтона, решили продать на аукционе в США. Об этом сообщает Mansion Global.

Усадьба Клифтон площадью более 166 гектаров находится в штате Вирджиния и внесена в Национальный реестр исторических мест (National Register of Historic Places). Недвижимостью некогда владел двоюродный брат Джорджа Вашингтона Уорнер Вашингтон. Отмечается, что и сам первый президент США проводил много времени на территории поместья.

На участке расположены главный дом с четырьмя спальнями, полностью отреставрированный каменный дом с тремя спальнями, а также фермерский домик с таким же числом спален. Поместье ранее использовалось как ферма, а также сдавалось в аренду для отдыха и проведения мероприятий. Сейчас усадьба принадлежит бизнесмену Бренту Мерке — он приобрел недвижимость в 2014 году за 4,3 миллиона долларов. Владелец планирует пустить жилье с молотка по начальной цене в четыре миллиона.

За восемь лет Мерке провел ремонт на территории поместья — в том числе отремонтировал комплекс бассейнов, построил теннисный корт и проложил дорожки. Помещения в домах светлые, просторные и обладают высокими потолками. По словам владельца, внутри построек есть кондиционеры, современная кухня, проведены электрические и сантехнические коммуникации, однако сохранены исторические детали — отделка осталась в почти неизменном виде.

Ранее в США захотели продать особняк, который раньше принадлежал сестре бывшего президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри. За особняк на побережье попросили 59 миллионов долларов. Весной 2021 года объект продали за 49 миллионов. Через несколько месяцев после заключения сделки его вновь выставили на рынок, но позже сняли с продажи.