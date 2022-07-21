В WhatsApp появилась новая функция для пользователей Android и iOS

В мессенджере WhatsApp появилась функция переноса данных с Android на iOS и наоборот

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность переносить данные с Android на iOS. О запуске новой функции разработчики WhatsApp объявили на своей странице в Twitter.

«У вас будет возможность перенести всю историю чатов с Android на iOS и наоборот. Теперь у вас есть свобода переключаться между предпочитаемыми устройствами и обратно», — говорится в сообщении.

Более подробная информация о переносе данных появилась в справочном центре WhatsApp. Теперь пользователи смогут перенести с одного устройства на другое информацию об аккаунте, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиафайлы и настройки. При этом перенести со смартфонов Android на iPhone историю звонков или отображаемое имя по-прежнему нельзя. Функция доступна для устройств, работающих на Android 5 или новее и iOS 15.5 или новее.

В 2021 году в WhatsApp появилась функция, позволяющая безопасно передавать историю чатов с iOS на Android. Однако переносить данные с Android на iOS было по-прежнему нельзя. 14 июня основатель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг анонсировал появление в мессенджере этой функции, но не уточнил, когда она станет доступна.