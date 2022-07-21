Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин попал в СИЗО за организацию убийства бывшей любовницы

В Чите отправили в СИЗО мужчину, заплатившего 280 тысяч рублей за убийство экс-любовницы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ингодинский районный суд Читы поместил в СИЗО 50-летнего жителя Забайкальского края за попытку организации заказного убийства 35-летней женщины. Об этом в четверг, 21 июля, «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным ведомства, в мае мужчина захотел расправиться со своей бывшей любовницей и попросил знакомого за 280 тысяч рублей сделать это. Приятель согласился, однако следователям совместно с сотрудниками полиции удалось предотвратить убийство по найму.

Ранее судимый друг обратился в правоохранительные органы и доложил о предложенном ему «деле». Все встречи заказчика и исполнителя проходили под контролем оперативников. Жертва также была в курсе задуманного плана и согласилась помочь следствию инсценировать убийство, уточняют «Ленте.ру» в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 19 июля задержали мужчину в момент передачи денег за «исполненное» преступление. На кадрах видно, как на него надевают наручники и увозят в отдел полиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили набор в бригады теробороны на границе с Украиной
Медведев счел необходимым отодвинуть украинские войска «подальше»
Минюст России попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
Под Херсоном нашли группу раненых украинских военных и оказали им помощь
Крупнейший в мире производитель титана заинтересовался добычей в России
Россиянин попал в СИЗО за организацию убийства бывшей любовницы
Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору «Алмаза-Антея»
Медведев назвал беженцам из Донбасса условие для продления сроков пребывания
Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ
В США оценили российскую «Коалицию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.