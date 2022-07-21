В офисе Зеленского пообещали переломить ход кампании до зимы

Глава офиса президента Украины заявил о желании переломить ход военной кампании до зимы

Украина желает не позволить России затянуть боевые действия до зимы, а потому перелом в военной кампании должен наступить гораздо раньше. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак, пишет ТАСС.

По словам чиновника, российская армия постарается «затянуть в зиму» Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы получить преимущества на поле боя. Он пообещал не допустить такой ситуации всеми силами.

«Президент [Владимир Зеленский] настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее», — заверил Ермак.

Чиновник также объявил, что скоро российские Вооруженные силы будет ждать «много сюрпризов».

«Многое зависит от обучения наших воинов», — добавил он.

Ранее в офисе президента Украина назвали сумму, которая необходима для полного восстановления страны после боевых действий. Она оценивается как минимум в 100 миллиардов долларов ежегодно.