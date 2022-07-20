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В офисе Зеленского назвали необходимую для восстановления Украины сумму

Советник офиса Зеленского Милованов: на восстановление Украины нужно до 100 млрд долларов

Фото: Nacho Doce / Reuters

Украине для восстановления необходимо получать до 100 миллиардов долларов ежегодно. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Тимофей Милованов, передает ТАСС.

Он отметил, что после конференции в Лугано Украина получит 1,9 миллиарда долларов. Однако, по оценке Милованова, в действительности стране необходимо намного больше. В частности, до 30 миллиардов долларов в год нужны для макроэкономики. Такая же сумма требуется для поддержки армии, добавил он.

Советник главы офиса Зеленского также отметил, что на конференции в Лугано Киев запросил для восстановления страны 750 миллиардов долларов. «Это такая цифра амбициозная, если бы мы это сделали, то Украина была бы действительно развитой экономической страной», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл содержание плана восстановления республики. Как сообщил глава украинского правительства, соответствующая программа будет включать в себя три этапа: оперативное и быстрое обновления, а также модернизацию страны.

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Ксения Назарова
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