В офисе Зеленского назвали необходимую для восстановления Украины сумму

Советник офиса Зеленского Милованов: на восстановление Украины нужно до 100 млрд долларов

Украине для восстановления необходимо получать до 100 миллиардов долларов ежегодно. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Тимофей Милованов, передает ТАСС.

Он отметил, что после конференции в Лугано Украина получит 1,9 миллиарда долларов. Однако, по оценке Милованова, в действительности стране необходимо намного больше. В частности, до 30 миллиардов долларов в год нужны для макроэкономики. Такая же сумма требуется для поддержки армии, добавил он.

Советник главы офиса Зеленского также отметил, что на конференции в Лугано Киев запросил для восстановления страны 750 миллиардов долларов. «Это такая цифра амбициозная, если бы мы это сделали, то Украина была бы действительно развитой экономической страной», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл содержание плана восстановления республики. Как сообщил глава украинского правительства, соответствующая программа будет включать в себя три этапа: оперативное и быстрое обновления, а также модернизацию страны.