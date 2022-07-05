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На Украине раскрыли план восстановления страны

Премьер Украины Шмыгаль: восстановление страны будет состоять из обновления и модернизации

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл содержание плана восстановления республики. Об этом он высказался на международной конференции по восстановлению экономики страны в швейцарском Лугано, передает ТАСС.

По его словам, программа восстановления Украины будет состоять из трех этапов. «Первый — это оперативное обновление. Это то, чем мы занимаемся уже сегодня даже во время военных действий, обновляем критическую инфраструктуру, [восстанавливаем] подачу электроэнергии, воды. И тут мы просим у партнеров поддержки уже сегодня, потому что государство должно выполнять свои функции, социальные обязанности», — заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что вторым этапом станет «быстрое обновление», которое начнется после окончания боевых действий и будет включать в себя тысячу различных проектов. Третьим этапом, как сообщил глава украинского правительства, станет модернизация республики. «То есть ее восстановление по принципу "построить лучше, чем было", реализация всех реформ в контексте европейских намерений Украины», — пояснил он.

Ранее Шмыгаль заявлял, что украинским властям потребуется около 750 миллиардов долларов для реализации плана восстановления страны. При этом ключевым источником финансирования программы он предложил сделать конфискованные активы РФ и российских олигархов.

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Георгий Нестеров
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