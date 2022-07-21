Президент Украины Зеленский назвал фейком слухи о своей госпитализации в реанимацию

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о своей госпитализации в реанимацию. Соответствующее видеообращение главы государства опубликовал Telegram-канал партии «Слуга народа».

Зеленский заявил, что находится в своем кабинете и чувствует себя хорошо. «И плохая новость для всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к преклонному возрасту: 44 — это не 70», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что радио «Байрактар» и «Мелодия» транслировали сообщение о состоянии Зеленского. Женский голос сообщил в эфире, что президент находится в реанимации, а его обязанности временно исполняет спикер Рады Руслан Стефанчук. Позже произошедшее назвали хакерской атакой.