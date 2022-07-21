В офисе Зеленского отреагировали на сообщения о его попадании в реанимацию

Пресс-секретарь Зеленского опроверг сообщения о его попадании в реанимацию с ранением

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает выполнять привычные обязанности, информация о том, что он попал в реанимацию и находится в тяжелом состоянии не соответствует действительности. Заявление о его ранении опроверг УНН его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«С президентом все хорошо, он выполняет свои обязанности», — отреагировали в офисе украинского лидера на соответствующие сообщения.

Информация о состоянии Зеленского транслировалась по радио «Байрактар» и «Мелодия». Женский голос сообщил в эфире, что президент находится в тяжелом состоянии, и его обязанности временно исполняет спикер Рады Руслан Стефанчук.

Позже в радиохолдинге сообщили о хакерской атаке.

В марте бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал внешний вид украинского президента. По его словам, внешний вид главы государства говорит о его абсолютно неадекватном состоянии.