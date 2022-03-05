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Бывший премьер Украины рассказал об абсолютно неадекватном состоянии Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: внешний вид Зеленского говорит о его неадекватном состоянии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Unit Bektas / Reuters

Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал внешний вид украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, внешний вид главы государства говорит о его абсолютно неадекватном состоянии. При этом он отметил, что не обладает точной информацией о том, принимает ли президент какие-либо препараты. Азаров рассказал, что недавно вопрос о том, принимает ли Зеленский какие-то средства, достаточно полно осветил известный украинский психиатр Семен Глузман. Он также посоветовал посмотреть и другие выступления на эту тему и получить ответы людей, знакомых с пациентами, употребляющими такие препараты. «А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен», добавил экс-премьер.

При этом Азаров отметил, что, судя по принимаемым решениям, Зеленский был неадекватен и два года назад.

Ранее Азаров призвал очистить от нацистов госаппарат страны. По словам Азарова, денацификация Украины — это «уничтожение бандеровской идеологии на всех уровнях», в том числе полная люстрация государственного аппарата, силовых структур и судебного корпуса на предмет устранения сторонников этой идеологии. «Есть ведь улицы имени Бандеры и Шухевича, памятники, факельные шествия», — сказал он.

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Марина Совина
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