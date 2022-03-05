Бывший премьер Украины рассказал об абсолютно неадекватном состоянии Зеленского

Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал внешний вид украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, внешний вид главы государства говорит о его абсолютно неадекватном состоянии. При этом он отметил, что не обладает точной информацией о том, принимает ли президент какие-либо препараты. Азаров рассказал, что недавно вопрос о том, принимает ли Зеленский какие-то средства, достаточно полно осветил известный украинский психиатр Семен Глузман. Он также посоветовал посмотреть и другие выступления на эту тему и получить ответы людей, знакомых с пациентами, употребляющими такие препараты. «А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен», добавил экс-премьер.

При этом Азаров отметил, что, судя по принимаемым решениям, Зеленский был неадекватен и два года назад.

Ранее Азаров призвал очистить от нацистов госаппарат страны. По словам Азарова, денацификация Украины — это «уничтожение бандеровской идеологии на всех уровнях», в том числе полная люстрация государственного аппарата, силовых структур и судебного корпуса на предмет устранения сторонников этой идеологии. «Есть ведь улицы имени Бандеры и Шухевича, памятники, факельные шествия», — сказал он.

