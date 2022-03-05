Бывший премьер Украины призвал очистить от нацистов госаппарат страны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал очистить от нацистов госаппарат страны. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По словам Азарова, денацификация Украины — это «уничтожение бандеровской идеологии на всех уровнях», в том числе полная люстрация государственного аппарата, силовых структур и судебного корпуса на предмет устранения сторонников этой идеологии. «Есть ведь улицы имени Бандеры и Шухевича, памятники, факельные шествия», — сказал он.

Экс-премьер подчеркнул, что эту идеологию не поддерживают множество людей. «Даже на западе страны — во Львове и Ивано-Франковске — есть такие люди. Но они сидят и молчат, естественно, боятся», — рассказал Азаров. В качестве примера он привел мэра города Кременной Владимира Струка, которого застрелили 3 марта. По его словам, это сделали из-за того, что он хотел договориться с войсками Луганской народной республики (ЛНР) и обеспечить коридор «ради своих людей».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Ее цели связываются с «демилитаризацией и денацификацией Украины».