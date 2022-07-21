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Напавшую на троих детей в семерых взрослых обезьяну объявили в розыск

The Guardian: в Японии агрессивная обезьяна напала на 10 человек за две недели

Фото: Yuya Shino / Reuters

В Японии ищут дикую обезьяну, которая за две недели атаковала троих детей и семерых взрослых. Об этом сообщает издание The Guardian.

Объявленное в розыск животное ростом около полуметра нападает на людей в префектуре Ямагути с 8 июля. Во время одного из инцидентов обезьяна вломилась в дом и схватила маленькую девочку. «Я пылесосила, услышала плач дочери, а когда обернулась, увидела, что обезьяна держит ее за ноги. Это выглядело так, будто обезьяна пыталась утащить ее», — рассказала мать одной из жертв. В ходе инцидента девочка получила сильные царапины.

Позже та же обезьяна ворвалась в квартиру на первом этаже, напала на четырехлетнюю девочку, также поцарапав ее, а потом набросилась на людей на улице. В другом случае агрессивный примат ворвался в детский сад, где ее жертвой стала другая девочка четырех лет. Всего обезьяна атаковала десять человек в районе Огори.

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Местная полиция приведена в состояние повышенной готовности и занимается установкой ловушек. Представители правоохранительных органов предупредили местных жителей об опасности и попросили их не оставлять окна в домах открытыми.

По данным общественная телерадиокомпания NHK, в районе, где орудует агрессивное животное, диких обезьян видели с мая около 40 раз.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна сбросила ребенка с третьего этажа дома и убила его. Стая агрессивных приматов атаковала родителей с четырехмесячным сыном, когда те прогуливались по террасе своего дома.

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Никита Савин
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