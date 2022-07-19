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Обезьяна отобрала ребенка у родителей и убила его

NDTV: обезьяна сбросила четырехмесячного ребенка с третьего этажа и убила его

Фото: Shutterstock

Обезьяна в сельской местности вблизи индийского города Барейли отобрала ребенка у родителей и убила его. Об этом сообщает NDTV.

25-летний житель местной деревни Нирдеш Упадхьяй и его жена гуляли по террасе на третьем этаже дома с четырехмесячным сыном. Неожиданно там появилась стая агрессивных обезьян. Родители ребенка попытались отогнать приматов, но обезьяны окружили Нирдеша. Тогда мужчина, державший младенца на руках, попытался прорваться к лестнице, однако выронил ребенка. Прежде чем индиец успел что-то сделать, одна из обезьян схватила мальчика и сбросила его с крыши.

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Ребенок погиб на месте. Родители сообщили о произошедшем властям. Сотрудники индийской лесной службы расследуют произошедшее.

Ранее сообщалось, что в деревне в области Кигома, Танзания, похищенный обезьяной месячный младенец погиб во время спасения. Как только мальчика удалось отбить, его отнесли в ближайшую больницу, где он вскоре умер.

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Алиса Дмитриева
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