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Младенец погиб в схватке между людьми и обезьяной

The Citizen: в Танзании схваченный обезьяной месячный мальчик погиб во время спасения

Фото: Rudi Hulshof / Shutterstock

В деревне в области Кигома, Танзания, похищенный обезьяной месячный младенец погиб во время спасения. Об этом сообщает The Citizen.

Нападение произошло в субботу, 18 июня, когда Шаима Саид сидела возле своего дома и кормила грудью сына, Лухайба Саида. В какой-то момент на участок ворвалась стая обезьян, одна из которых заинтересовалась младенцем. Она подбежала к женщине и выхватила ребенка из ее рук.

Мать начала звать на помощь, так как животное могло убить мальчика. Соседи бросились к ее дому и попытались отобрать Лухайбу у животного. Между людьми и обезьяной завязалась схватка, во время которой ребенок получил травму головы и шеи. Как только мальчика удалось отбить, его отнесли в ближайшую больницу, где он вскоре умер.

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По словам начальника полиции Кигомы Джеймса Маньямы, из-за того, что деревня граничит с национальным парком Гомбе-Стрим, случаи нападения животных на местных жителей нередки.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Дели брошенный обезьяной кирпич убил мужчину. Как выяснила полиция, это произошло, когда обезьяны пытались открыть бак с водой, располагающийся на втором этаже здания.

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Евгения Черкасова
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