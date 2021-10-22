Обезьяна убила мужчину кирпичом

В Индии обезьяна бросила кирпич со второго этажа и убила им мужчину

В индийском городе Дели брошенный обезьяной кирпич убил мужчину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как выяснила полиция, это произошло, когда обезьяны пытались открыть бак с водой, располагающийся на втором этаже здания. Они догадались, что с крышки резервуара нужно снять два кирпича, которые оставил его хозяин, и швырнули один на соседнюю террасу, а другой — в 30-летнего Мохаммада Курбаана, который стоял внизу и торговал сумками.

Падающий кирпич ударил мужчину по голове. Пострадавший потерял сознание и был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Танджавур, штат Тамилнад, дикие обезьяны похитили новорожденных близнецов и убили одного из них. Позднее погибшую восьмидневную девочку нашли в канаве с водой.