Обезьяны растерзали детеныша-альбиноса из-за неправильного цвета шерсти

Обезьяны растерзали первого шимпанзе-альбиноса, замеченного в дикой природе. Об этом сообщает издание The Independent.

Инцидент произошел в 2018 году в заповеднике Будонго на западе Уганды, однако известно об этом стало только сейчас. Отчет о наблюдениях, которые вели биологи, был опубликован в июльском номере научного журнала American Journal of Primatology.

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Трехмесячный детеныш шимпанзе с белой шерстью и отсутствием пигментации глаз, кожи и ушей был обнаружен 17 июля 2018 года. Ученые обратили внимание на реакцию, которую вызвала «неправильная» окраска у других членов стаи. Многие приматы сторонились альбиноса и издавали тревожные звуки, обычно используемые в опасных ситуациях — например, при встрече со змеями, дикими свиньями или незнакомыми людьми.

Спустя всего два дня биологи услышали шум и крики, раздающиеся из густых зарослей. Вскоре оттуда появился доминирующий самец, несущий кричащего детеныша-альбиноса, у которого отсутствовала левая рука. Он забрался на дерево и продолжил кусать его за пальцы, ноги и ухо, пока другой самец прогонял возмущенную мать альбиноса. Через несколько минут детеныш перешел в руки еще одной самки, которая кусала его за конечности и голову, пока он не перестал кричать и двигаться.

После гибели альбиноса множество шимпанзе разных возрастов осторожно подходили к телу, осматривали и трогали его. Ученые отмечают, что обычно обезьяны не проявляют такого интереса к мертвым детенышам. «Поведение, которое шимпанзе демонстрировали в отношении тела детеныша с альбинизмом, сходно с поведением при столкновении с незнакомым объектом», — говорится в исследовании.

Единственный дикий шимпанзе с альбинизмом, который был известен специалистам ранее, был пойман в возрасте нескольких недель и провел всю жизнь в неволе. У ученых не было возможности для наблюдений за его поведением в дикой природе и взаимодействием с другими дикими обезьянами.

В 2019 году сообщалось об осиротевшем шимпанзе из зоопарка Северной Македонии, которого десять лет лечили от депрессии в Нидерландах. Мать примата умерла от туберкулеза через два года после его рождения.