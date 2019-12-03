Шимпанзе подсматривал за своей смотрительницей и постирал ей одежду

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Шимпанзе из зоопарка в китайском городе Чунцин научился стирать одежду, понаблюдав за действиями смотрительницы. Об этом сообщает сайт The Sun.

18-летний шимпанзе по кличке Юйхуэй (Yuhui) увидел, как его смотрительница стирает в тазу одежду, и с интересом наблюдал за процессом. Женщине стало интересно, что будет делать обезьяна, если оставить у нее в вольере мыло, щетку и футболку.

29 ноября Юйхуэй полчаса провел за стиркой белой футболки. Он натирал щетку мылом и постирал футболку. Когда образовалось достаточно пены, он положил в воду одежду, чтобы прополоскать ее. После этого он отжал ее и положил на край валуна. Затем шимпанзе повторил процесс еще несколько раз. Все это время за ним наблюдала его сестра.

Смотрительница пояснила, что не планировала учить примата стирке, а провела эксперимент из любопытства.

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