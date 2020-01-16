Единственную выжившую на пожаре гориллу расстреляли из пистолета

В немецком городе Крефельд, земля Северный Рейн-Вестфалия, расстреляли гориллу, пострадавшую во время пожара в обезьяннике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Самец гориллы и самка орангутана, которых удалось спасти из огня, получили сильные ожоги. Ветеринары усыпили самку орангутана, но не могли справиться с гориллой. На помощь пришел сотрудник полиции, с разрешения начальства застреливший животное из пистолета-пулемета.

Обезьянник вспыхнул в новогоднюю ночь из-за китайского фонарика, который приземлился в городском зоопарке. В огне погибли более 30 животных, в том числе пять орангутанов, 48-летний самец гориллы, шимпанзе и несколько других обезьян, а также птицы и крыланы.

Виновницами пожара считают трех жительниц Крефельда, праздновавших Новый год. 60-летняя женщина и ее взрослые дочери узнали о пожаре из новостей, сами пришли в полицию и признались, что запускали китайские фонарики недалеко от зоопарка. Им грозит штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

По словам главы уголовной полиции Крефельда Герда Хоппманна (Gerd Hoppmann), все три женщины производят впечатление очень ответственных и разумных людей. Он назвал их признание смелым поступком и добавил, что они опасаются возмездия.

В Германии запрещены китайские фонарики.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!