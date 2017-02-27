Китайские фонари над хабаровским НПЗ приняли за теракт

Руководство завода Хабаровского нефтеперерабатывающего завода обратилось к спецслужбам по факту обнаружения в небе над предприятием двух парашютов с открытым источником огня. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает газета «Золотой Рог».

По данным издания, ЧП случилось 23 февраля. Якобы неизвестный на дельтаплане сбросил на завод два источника открытого огня на парашютах.

«Только благодаря грамотным и слаженным действиям всех служб удалось предотвратить техногенную катастрофу. Страшно даже представить, какие последствия могло причинить это преступление, уничтожив стратегический комплекс экономики края и повлечь за собой катастрофические последствия для жителей города Хабаровска», — приводит издание слова гендиректора завода Сергея Скуридина.

Он заявил, что по факту ЧП было официальное обращение в правоохранительные органы.

По данным портала dvhab.ru, источниками открытого огня оказались китайские фонарики, запущенные во время гуляний хабаровчанами. Два из них ветер унес в сторону стратегического объекта.

«Версия о теракте в настоящее время не подтверждаются, так как никаких объективных данных о нелегальном летательном аппарате в районе Хабаровского НПЗ ни вечером 23 февраля, ни в другие дни получить не удалось. Наиболее правдоподобной остается версия именно "китайских фонариков", тем более, что именно их фрагменты были обнаружены на территории предприятия», — прокомментировал «Ленте.ру» ситуацию источник в российских правоохранительных органах.