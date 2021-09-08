Ребенок погиб при попытке спастись от разъяренной обезьяны

Tribune India: ребенок пытался увернуться от дикой обезьяны и упал с крыши дома

Дикая обезьяна убила ребенка в индийском городе Манди, штат Химачал-Прадеш. Об этом сообщает издание Tribune India.

Ранним утром в понедельник, 6 сентября, агрессивная обезьяна залезла на второй этаж жилого дома, где в тот момент находился 11-летний Дивьянш Шарма.

Мальчик попытался спастись от разъяренного животного, бросился наутек и упал с крыши здания. В результате произошедшего ребенок погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Танджавур, штат Тамилнад, дикие обезьяны похитили новорожденных близнецов и убили одного из них. Позднее погибшую восьмидневную девочку нашли в канаве с водой.