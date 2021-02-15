Обезьяны похитили и убили младенца

В индийском городе Танджавур, штат Тамилнад, дикие обезьяны похитили новорожденных близнецов и убили одного из них. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел, когда детей ненадолго оставили без присмотра: их отец ушел на работу, а мать была в туалете во дворе. Несколько обезьян разобрали крышу, проникли внутрь и схватили младенцев. Мать услышала шум и бросилась домой, но животные успели скрыться.

Женщина выбежала на улицу и увидела на крыше обезьяну, которая держала одного из близнецов. Несколько человек бросились на помощь похищенному ребенку, прогнали обезьян и благополучно спустили младенца на землю. Второго близнеца спасти не удалось. Позднее погибшую восьмидневную девочку нашли в канаве с водой.

На место происшествия направлены представители лесного департамента, которые попытаются поймать обезьян.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в индийском городе Агра, штат Уттар-Прадеш, обезьяна похитила и убила младенца. Животное проникло в дом и отобрало 12-дневного мальчика у матери, которая кормила его грудью. Позднее мертвого ребенка нашли на крыше соседнего дома.