В Японии утвердили дату государственных похорон Абэ

Kyodo: кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон Абэ

Кабмин Японии утвердил дату проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, они пройдут 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Церемония пройдет на арене «Будокан» в Токио, неподалеку от Императорского дворца. Ожидается, что ее посетит большое количество иностранных делегаций, в том числе на уровне глав государств.

О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах.

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