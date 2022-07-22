Раскрыта причина непобедимости антинаучных взглядов

Science Advances: научному просвещению препятствует самоуверенность противников науки

Ученые Университета штата Орегон в Портленде раскрыли, что антинаучные взгляды довольно устойчиво препятствуют просвещению и знакомству с научным консенсусом — преобладающими взглядами мирового сообщества ученых. Согласно статье, опубликованной в журнале Science Advances, причина непобедимости заблуждений лежит в чрезмерной самоуверенности противников науки, чьи знания в действительности сильно ограничены.

В ходе исследования ученые рассмотрели семь тем, вызывающих споры среди общественности, но не среди научного сообщества: безопасность ГМО, изменение климата, польза вакцинации, необходимость в ядерной энергетике, неэффективность гомеопатии, теория эволюции, теория Большого Взрыва, а также отношение к COVID-19.

В опросе участвовало 3249 человек, которые демонстрировали несогласие с научным консенсусом. Они отвечали на вопросы о справедливости или ложности научных фактов для оценки объективного знания, а также указывали уровень собственной компетентности, то есть оценивали субъективное знание.

Оказалось, что по мере увеличения противодействия научному консенсусу объективное знание уменьшается, но субъективное знание увеличивается. Затем участникам предоставлялась возможность получить бонусные выплаты, если они предскажут свой балл при проверке их знаний. Те, кто сильнее противился научным знаниям, получали меньше выплат из-за того, что они, как правило, считали, что получат более высокий балл, чем получали на самом деле.

Ученые пришли к выводу, что ключевой проблемой является чрезмерная самоуверенность, которая препятствует научному просвещению, поскольку у людей в этом случае наблюдается минимальная мотивация учиться. Результат исследования не вписывается в простую модель дефицита, согласно которой у неспециалистов не хватает знаний, чтобы признать научные факты. По мнению одного из авторов работы Ника Лайта (Nick Light), предварительно сторонников антинаучных взглядов нужно именно убедить в том, что у них не хватает знаний, прежде чем преподносить научные факты.