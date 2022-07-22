В Белоруссии проект «Без срока давности» помог найти новые захоронения

Историк Дюков: проект «Без срока давности» помог найти в Белоруссии массовые захоронения

В Москве прошла презентация историко-документального проекта «Без срока давности». Российские и белорусские исследователи выпустили документальное издание о геноциде мирного населения на территории Белоруссии во время Великой отечественной войны, сообщает ресурс Федерал пресс.

«Есть не только опубликованные версии документов, но и широкая база архивных свидетельств. Проект будет развиваться и дальше», — отметила депутат Государственной Думы РФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Реализация этого проекта на территории Белоруссии дала возможность найти ранее неизвестные массовые захоронения жертв геноцида гитлеровских оккупантов и их пособники на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил директор фонда «Историческая память», член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков, передает РИА Новости.

Летом 2022 года завершился масштабный российско-белорусский проект «Без срока давности. Беларусь», в рамках которого в свет вышло шеститомное обобщающее документальное издание о нацистском геноциде на территории республики. Этот обобщающий документальный труд издан Национальным архивом Белоруссии, российским фондом «Историческая память» при поддержке департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии, Ассоциации историков союзного государства и «Поискового движения России».

В настоящее время генпрокуратура Белоруссии ведет дело о геноциде населения в годы войны, напомнил Дюков, выступая на презентации. Это дело важное и потому, что «позволяет обнаружить ранее неизвестные и никоим образом не отмеченные, не музеефицированные места массового уничтожения мирных жителей», отметил он.

По словам Дюкова, он в июне посетил место раскопа на окраине Минска, в котором оказалась огромная могила уничтоженных нацистами мирных жителей.

«Это было невероятное зрелище. Я никогда не видел настолько массового и страшного захоронения», — признался Дюков.

Он отметил, что это место было неизвестным, и только благодаря тому, что в Белоруссии было заведено дело о геноциде, благодаря тому, что так же, как и в России, стал реализовываться проект «Без срока давности», об этом месте стало известно.

Теперь найденные останки людей будут перезахоронены, а место их гибели будет отмечено, добавил Дюков.

В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил дело по факту геноцида населения страны в годы войны и в послевоенный период. Швед говорил, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали до этого уголовные дела в отношении военных преступников.

Число жертв среди мирного населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны существенно больше, чем официально считалось ранее, заявил Швед в январе нынешнего года. С учетом того, что выявляются новые факты, количество уничтоженных нацистами и их пособниками мирных граждан на территории Белоруссии составляет не менее 3 миллионов человек, говорил генпрокурор.

