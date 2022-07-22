Осужденный за коррупцию российский чиновник умер в колонии

Осужденный на 10 лет чиновник министерства АПК Свердловской области умер в колонии Тавды

В уральской колонии умер бывший начальник отдела министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, осужденный на 10 лет за коррупцию. Об этом KP.RU сообщил адвокат осужденного Владимир Кривоногов.

По его словам, экс-чиновник скончался 11 июля на 58-м году жизни, отбывая наказание в исправительной колонии №26 в Тавде. Адвокат говорит, что в свой последний приезд на свидание Червяков был очень плох, он не участвовал в режимных мероприятиях, у него были проблемы с сердцем, сахарный диабет, поэтому он просил о проведении комплексной экспертизы, чтобы выйти на свободу досрочно. Однако получил отказ.

В управлении ФСИН по Свердловской области назвали обвинения адвоката беспочвенными и опровергли его слова об отсутствии медпомощи. Там сослались на медицинскую карту Червякова, в которой указано, что ему оказывалась необходимая помощь, проводились медицинские комиссии, которые пришли к выводу, что он может находиться в колонии. Медики выписывали Червякову лекарства, а жалобы на руководство колонии он не писал. В ведомстве сообщили, что документы о смерти осужденного переданы в Следственный комитет России.

В 2019 году Червякова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток. Суд установил, что чиновник организовал платную выдачу документов о прохождении курсов управления самоходными машинами в фиктивной автошколе.