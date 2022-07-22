Десятки человек сгорели заживо в ДТП в Нигерии

В результате ДТП в Нигерии заживо сгорели 30 человек

В результате ДТП с участием двух автобусов в северном районе Нигерии заживо сгорели десятки человек. Об этом заявил представитель нигерийской Федеральной службы безопасности дорожного движения Абдуррахман Якасаи, передает РЕН ТВ.

Авария произошла 21 июля в штате Кадуна. На междугородней трассе столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Из-за столкновения машины загорелись.

Помимо погибших, несколько человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. По предварительной версии, причиной ДТП стали неосторожное вождение и превышение скорости.

18 июля в округе Дхар индийского штата Мадхья-Прадеш автобус сорвался с моста в реку. В тот момент в нем находились более 30 пассажиров. Уточняется, что 13 человек погибли, среди них 4 женщины. Помимо этого, как отмечалось, по меньшей мере 15 пассажиров были спасены.